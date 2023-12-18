الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب منزل ونجله لتنقيبهما عن الآثار فى كرداسة

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط صاحب منزل ونجله لقيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهما بكرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوجود حفر وتنقيب عن الآثار وحدوث هبوط أرضى بمنزل كائن بدائرة المركز.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المشار إليه وتبين وجود حفرة بأرضية الشقة بالطابق الأرضى.. كما أمكن ضبط القائمين بأعمال الحفر والتنقيب "مالك المنزل، نجله"، وكذا أدوات الحفر والتنقيب.

 وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنزل سكنهما بمفردهما مستخدمين الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاثار كرداسة التنقيب صاحب منزل ونجله مركز شرطة كرداسة

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