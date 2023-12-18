الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين... مشروع ورشتى يدعم ورش ومصانع المشغولات الذهبية وسوف يبدء بـ50 ورشة مبدئيا كمرحلة اولى

وزير التموين
وزير التموين

وقع الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري برتوكول تعاون لتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتى والخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية.

واكــــد المصيلحي ان الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم اعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة علي العمالة الفنية الماهرة بها، مشيرا الى ان تلك الورش سوف تساهم فى امداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة في المدي القريب، وسوف تساهم فى خلق فرص عمل للشباب ايضا، واضاف ان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في هذا المجال تتكامل مع فكرة انشاء مدراس ومراكز تدريب متخصصة في الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز  تكنولوجى لدعم وامداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات ويعيد مصر الى الصدارة كما كان قديمًا.

من جانبه اكد علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى ان البنك سيساهم فى تمويل ورش الذهب باعتبارها واحدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيرًا الى ان تمويل مشروع ورشتى سوف يكون بقيمة مليون جنية كبداية، مؤكدا ان نجاح المشروع سوف يساعد فى زيادة حجم اعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام، مؤكدا ان البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة في هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات الهامة بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوي اللازمة.

واشار رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين اللواءاحمد سليمان ان كل هناك مجموعة من المستندات والإجراءات التي سيتم الاعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبين في الحصول علي التمويل ومنها بطاقة ضريبية وسجل تجارى ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة لتبدء بعدها اللجان الفنية والمالية بمراجعة كافة الشروط والمستندات لبدء التمويل للورش.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون معالى الوزير احمد كمال ان  الدكتور الوزير قد وجه بعقد الاجتماعات الخاصة بالمشروع من الاربعاء الجارى واكد المتحدث الرسمى معاون معالى الوزير ان مشروع ورشتى سوف يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب وسوف يحافظ على هذه الصناعة الهامة مشيرا الى ان توجيهات الاستاذ الدكتور الوزير شملت تذليل جميع العقبات امام المتقدمين للمشروع كما حدث فى مشروع جمعيتي، مضيفا ان الادارة التنفيذية بوحدة ادارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين
لدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري التمويل اللازم لمشروع ورشتى المشغولات الذهبية

الأكثر قراءة

اعترافات تفصيلية للصينين المتهمين بقتل صديقهم في بدر

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن غزة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

أول رد من سامح الصريطى على زواجه من الفنانة حنان: ملقتش حد زيها

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتعال النيران فى بناية بمحيط مستشفى الشفاء بغزة جراء قصف الاحتلال

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرتكب مجازر متتالية شمال غزة ولا توجد مستشفيات (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس