مانشستر يونايتد يفرض التعادل على ليفربول في الدوري الإنجليزي

فرض فريق مانشستر يونايتد التعادل على مضيفه ليفربول بدون أهداف، في قمة الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024، والتي جمعتهما على ملعب “أنفيلد رود”.

الشوط الأول شهد سيطرة ليفربول، وسط تراجع ودفاع من مانشستر يونايتد.

وكاد فيرجيل فان دايك أن يفتتح التسجيل لـ ليفربول في الدقيقة 28 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها ترينت ألكسندر أرنولد من الجهة اليمنى، لكن الكاميروني أندريه أونانا تصدى لتسديدته ببراعة.

وسدد محمد صلاح كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 42، أمسك بها أندريه أونانا.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو ليفربول محاولاتهم للتسجيل، وهيأ محمد صلاح الكرة لـ ترينت ألكسندر أرنولد والذي سدد الكرة بقوة في الدقيقة 66، لكنها جاورت القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 68، تصدى أليسون بيكر ببراعة لتسديدة الدنماركي راسموس هويلوند.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في الدقيقة 95 في وجه البرتغالي ديوجو دالوت بسبب اعتراضه على قراره بخصوص منح محمد صلاح رمية تماس، لكن ذلك لم يؤثر على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 38 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن أرسنال، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده لـ 28 نقطة في المركز السابع.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - جوني إيفانز - لوك شاو

خط الوسط: سفيان أمرابط - ماينو - سكوت ماكتومناي

خط الهجوم: أنتوني - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند

ويجلس ماركوس راشفورد على مقاعد البدلاء.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط:واتارو إيندو - ريان جرافنبيرش - دومنيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز