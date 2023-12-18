حالة الطقس اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 فى مصر وبيان درجات الحرارة

مع بداية اليوم قبل التحرك من المنزل يحرص المواطنون على معرفة حالة الطقس اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 وبيان درجات الحرارة في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، حالة الطقس المتوقعة اليوم، مشيرة إلى انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 وبيان درجات الحرارة في محافظات مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن يسود اليوم الإثنين طقس لطيف نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وبالسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب سيناء، وطقس مائل للحرارة بجنوب الصعيد، وبارد ليلًا في أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى انتشار شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا (من الساعة الـ4 حتى الساعة الـ9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطجات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأكدت الأرصاد الجوية على وجود نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر بيان حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج يكون من (1.5 إلى 2.25) متر، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن حالته ستكون معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين الموافق 18 من ديسمبر 2023: