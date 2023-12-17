مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للغة العربية.. الثلاثاء

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات، ورشة عمل بعنوان “الأخطاء الشائعة في الكتابة بالعربية، والتدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي” في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، يقدمها الصحفي حسام مصطفى إبراهيم؛ خبير اللغة العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤسس مبادرة “اكتب صح” وذلك الساعة الثانية مساء يوم الثلاثاء 19 ديسمبر بقاعة محاضرات مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

قوة اللغة العربية أقدم اللغات السامية



ستتناول الورشة عددًا من المحاور الهامة مثل أضرار الكتابة الخاطئة، وأنواع الأخطاء اللغوية الثلاثة، والتنوين والتفريق بينه وبين النون الأصلية، وأيضًا كتابة المحتوى والتدقيق اللغوي بالذكاء الاصطناعي، حيث تحتاج اللغة العربية إلى أدوات وتقنيات للتدقيق اللغوي للحفاظ على دقة وجودة النصوص العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قوة وشهرة اللغة العربية كونها ركن من أركان التنوع الثقافي للبشرية، فضلًا عن كونها من أقدم اللغات السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، حيث يتحدثها أكثر من 467 مليون نسمة ويتوزع متحدثوها في منطقة الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى المجاورة، فهي من بين اللغات الأربع الأكثر استخدامًا في الإنترنت، وكذلك الأكثر انتشارًا ونموًا متفوقةً على الفرنسية والروسية.

اهتمام مكتبة الإسكندرية باللغة العربية



تأتي الورشة في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية باللغة العربية وتأكيدًا على تصدرها لقائمة اهتماماتها؛ حيث تهدف لتسليط الضوء على المساهمات العظيمة التي قدّمتها اللغة العربية للحضارة البشريّة، ولا سيما عبر فنونها الفريدة من نوعها، وهندستها المعمارية وأدبها وخطوطها فهي قناة لتوجيه المعرفة في العلوم والفلك والطب والفلسفة والتاريخ والرياضيات وغيرها من العلوم.

في سياق آخر تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، محاضرة بعنوان "التربية الإيجابية لإعداد جيل واعٍ" تنسيق صفاء توفيق؛ عضو بالمجلس القومي للمرأة، وتقديم الدكتور إبراهيم الجمل؛ أمين عام بيت العائلة المصرية والدكتور خالد صالح؛ أستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية، والدكتورة هدى بشير؛ أستاذ المناهج وطرق تدريس الطفل.