سافر من القاهرة لقنا لشراء سيارة.. العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، في ظروف غامضة أمام قرية صوص مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة تحت إشراف اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بالعثور على جثة شاب بها إصابات طلق ناري في قرية صوص مركز نقادة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة نقادة إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص العثور على جثة "أحمد. ك. م"، يبلغ من العمر 35 عامًا، بها طلق ناري في الرأس، من القاهرة حدائق الأهرام، جاء إلى قنا لشراء سيارة معلن عنها إعلان عبر موقع "فيسبوك"، ولقي مصرعه في قرية صوص مركز نقادة في ظروف غامضة.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ في نقادة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.