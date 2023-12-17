قنّاص إسرائيلى يقتل امرأة وابنتها داخل كنيسة فى غزة

استشهدت امرأة وابنتها، أمس السبت، برصاص جندي إسرائيلي داخل رعية العائلة المقدسة في غزة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع، على ما أفادت البطريركية اللاتينية في القدس.

وجاء في بيان للبطريركية، اغتال قنّاص من الجيش الإسرائيلي سيّدتين مسيحيتين داخل رعية العائلة المقدسة في غزة، حيث لجأت غالبية العائلات المسيحية منذ بداية الحرب" بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف البيان: "استُشهدت ناهدة وابنتها سمر رميا بالرصاص أثناء ذهابهما إلى دير الراهبات" من دون تحديد سنّيهما.

وتابعت البطريركية: "وأصيب سبعة أشخاص آخرين بالرصاص أثناء محاولتهم مساعدة غيرهم داخل أسوار الدير، لم يسبق ذلك أي تحذير أو إشعار، وأطلقت النار عليهم بدم بارد داخل مبنى الدير حيث لا يوجد مقاومة".