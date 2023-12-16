وزيرة الصحة الفلسطينية تدعو لفتح تحقيق حول دفن الاحتلال مواطنين أحياء بساحة مستشفى كمال عدوان

طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، مساء اليوم السبت، بضرورة فتح تحقيق دولي في معلومات حول قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بدفن مواطنين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، شمال قطاع غزة.

وأضافت "الكيلة" في بيان صحفي، مساء اليوم، أن المعلومات والشهادات الواردة من المواطنين والطواقم الطبية والإعلامية تشير إلى قيام الاحتلال بدفن مواطنين أحياء في ساحة المستشفى، وأن بعضهم شوهدوا أحياءً قبل حصارهم من قِبل الاحتلال.

ودعت وزيرة الصحة الفلسطينية العالم إلى التحرك الجدي لكشف ملابسات هذا الملف، وعدم التهاون أو السكوت على المعلومات التي ترد من قطاع غزة.

وأوضحت "الكيلة"، أن قوات الاحتلال تعمدت إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد واعتدت على الكوادر الطبية، ما شكل تهديدًا جديًا على حياة الجرحى والمرضى.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر الجزء الجنوبي للمستشفى، وأن 12 طفلًا ما زالوا يتواجدون داخل الحاضنات بالمستشفى دون ماء ولا غذاء، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي إجلاءهم، وفق شهادات الطواقم الطبية.

وسبق، وأعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن أن قوات الاحتلال تخرج المصابين من مستشفى كمال عدوان إلى العراء وتعتدي على الكوادر الطبية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية وسط خان يونس جنوب القطاع، كما قطعت الشوارع الرابطة بين محافظة شمال غزة ومدينة غزة.

19088 شهيدًا منذ بدء الاحتلال على غزة

وسبق، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 19088 شهيدًا منذ بداية العدوان في أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن 70% من الشهداء في غزة من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن 11 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي في قطاع غزة.