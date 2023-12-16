محافظ مطروح: مطبات صناعية ولافتات إرشادية بكوبري فوكة لتجنب الحوادث (صور)

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، استمرار جهود توفير مزيد من الأمان وتيسير الحركة المرورية بمنطقة كوبري فوكة بعد فتح مزلقان السكة الحديد أسفل الكوبري لتيسير الحركة في اتجاه مطروح - الإسكندرية.

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم عمل مطبات صناعية وأسفلتيه وعين قط وكذلك لافتات إرشادية، في نزلة مزلقان كوبري فوكة باتجاه مرسى مطروح - الإسكندرية، لتجنب وقوع حوادث والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأشار إلى قيام الإدارة العامة للمرور بعمل إشارات مرورية وعلامات إرشادية قبل مدخل الكوبري من ناحية الإسكندرية ومن ناحية مطروح، وكذلك التنسيق مع إدارة مرور مطروح لتركيب طواحين وأقماع وإشارات مضيئة، بالإضافة إلى تواجد أفراد خدمات بالموقع ٢٤ ساعة للتحويلات ومسار الطريق قبل وبعد الكوبري تفاديًا لوقوع الحوادث والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأكد محافظ مطروح، أن أهالي المنطقة شاركوا في وضع صناديق بلاستيك بدلا من البلدورات مطلاة بعلامات فسفورية، مع استمرار التنسيق بين محافظة مطروح ووزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد، مشيرًا إلى أنه بعد أعمال تطوير والتوسعة أصبح اتجاه الطريق المؤدي إلى مدينة مرسى مطروح يمر أعلى كوبرى فوكة، والاتجاه المؤدي إلى محافظة الإسكندرية من أسفل الكوبرى يمينا ليمر على مزلقان السكة الحديد مباشرة.

كوبري فوكة بمطروح

كوبري فوكة بمطروح

كوبري فوكة بمطروح

كوبري فوكة بمطروح

كوبري فوكة بمطروح

كوبري فوكة بمطروح

كوبري فوكة بمطروح

كوبري فوكة بمطروح

كوبري فوكة بمطروح

كوبري فوكة بمطروح

كوبري فوكة بمطروح

كوبري فوكة بمطروح

كوبري فوكة بمطروح

كوبري فوكة بمطروح