السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: مطبات صناعية ولافتات إرشادية بكوبري فوكة لتجنب الحوادث (صور)

كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، استمرار جهود توفير مزيد من الأمان وتيسير الحركة المرورية بمنطقة كوبري فوكة  بعد فتح مزلقان السكة الحديد أسفل الكوبري لتيسير الحركة في اتجاه مطروح - الإسكندرية.

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم عمل مطبات صناعية وأسفلتيه وعين قط وكذلك لافتات إرشادية، في نزلة مزلقان كوبري فوكة باتجاه مرسى مطروح - الإسكندرية، لتجنب وقوع حوادث والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين. 

وأشار إلى قيام الإدارة العامة للمرور بعمل إشارات مرورية وعلامات إرشادية  قبل مدخل الكوبري من ناحية الإسكندرية ومن ناحية مطروح، وكذلك التنسيق مع إدارة مرور مطروح لتركيب طواحين وأقماع وإشارات مضيئة، بالإضافة إلى تواجد أفراد خدمات بالموقع ٢٤ ساعة  للتحويلات ومسار الطريق قبل وبعد الكوبري تفاديًا لوقوع الحوادث والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأكد محافظ مطروح، أن أهالي المنطقة شاركوا في وضع صناديق بلاستيك بدلا من البلدورات مطلاة بعلامات فسفورية، مع استمرار  التنسيق بين محافظة مطروح ووزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد، مشيرًا إلى أنه بعد أعمال تطوير والتوسعة أصبح اتجاه الطريق المؤدي إلى مدينة مرسى مطروح يمر أعلى كوبرى فوكة، والاتجاه المؤدي إلى محافظة الإسكندرية من أسفل الكوبرى يمينا ليمر على مزلقان السكة الحديد مباشرة.

كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
كوبري فوكة بمطروح
محافظ مطروح تيسير الحركة المرورية منطقة كوبرى فوكة فتح مزلقان السكة الحديد مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح: تنفيذ 492 مشروعًا بتكلفة 1.3 مليار جنيه خلال 4 سنوات

الأكثر قراءة

إسرائيل تبحث استئناف مفاوضات صفقة جديدة لتبادل الأسرى في غزة

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟

كيف تتصدى حماس لضربات "الميركافا".. قوة الاحتلال الضاربة فى غزة

الخطيب يؤجل البت فى أزمة مترجم كولر

مصادر رفيعة لـ القاهرة الإخبارية: انتقال فرق التحقيق لموقع سقوط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال دمر مستشفى كمال عدوان ودفن مرضى أحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

د. منى حلمى

لا تصارع الخنازير

جلال حمام

بايدن يدفع الثمن!

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.. وتحذيرات من إطلاق صواريخ

سفير إسرائيل لدى روسيا يستبعد عقد هدنة مع حماس مطلع 2024

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟