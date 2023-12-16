السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

60 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم السبت، حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 60525 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 11904 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، 389 مخالفة السير بدون تراخيص، 25 دراجة نارية مخالفة، 1551 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور تحقيق الانضباط ملات مرورية قائدي السيارات لوائح المرور

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