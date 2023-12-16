مشروع قرار من سيناتور لوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل

قدم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز مشروع قرار أمس الجمعة يطلب تقريرا من إدارة الرئيس جو بايدن ونقاشا حول القصف الإسرائيلي لغزة، مشيرا إلى الخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون.

وسعى ساندرز، وهو عضو مستقل بمجلس الشيوخ، إلى فرض النقاش بموجب بند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي يحظر المساعدة الأمنية لأي حكومة "تتورط في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا" ويسمح للكونجرس بالتصويت للمطالبة بتقرير عن ممارسات حقوق الإنسان في دولة ما.

وإذا تمت الموافقة على مشروع قرار طلب المعلومات، يجب على وزارة الخارجية تقديم تقرير في غضون 30 يوما، وإلا سيتم قطع كل المساعدات الأمنية للدولة المعنية.

ولكن لم يتضح حجم التأييد الذي قد يتلقاه أي مشروع قرار من هذا القبيل، حيث يوافق المشرعون الأمريكيون، سواء من الديمقراطيين أوالجمهوريين، منذ سنوات على تقديم مبالغ ضخمة من المساعدات العسكرية لإسرائيل بدون قيود تذكر.

واعترف مشروع قرار ساندرز بحق إسرائيل في الرد على هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذه مقاتلو حركة (حماس)، إلا أنه أعرب عن أسفه لحجم المعاناة في غزة.

وقال ساندرز في بيان "هذه كارثة إنسانية، تقع بقنابل وأموال أميريكية، ونحن بحاجة إلى مواجهة هذه الحقيقة، وبعد ذلك نحتاج إلى إنهاء تواطؤنا في هذه الأعمال".