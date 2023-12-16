الأهلى فى المونديال|الشحات: الثقة وراء الفوز على اتحاد جدة.. وشكرًا للجماهير
قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق اتحاد جدة السعودي على أرضه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وأضاف الشحات: اتحاد جدة فريق كبير في السعودية وفي قارة آسيا، ولكن الجميع اعتاد على ظهور معدن لاعبي الأهلي في المحافل الكبرى وفي مباريات قوية بحجم منافس اليوم.
وأكد لاعب الأهلي، أن رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز على اتحاد جدة منذ الدقيقة الأولى للمباراة كانت واضحة، وأن الجميع شاهد الثقة وعدم استعجال اللاعبين في تحقيق الفوز.
ووجه الشحات التهنئة والشكر لجماهير الأهلي التي دعمت الفريق اليوم في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة وكافة الجماهير التي دائمًا تؤازر الفريق، ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والجهاز الفني واللاعبين، وأعرب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للعامري فاروق نائب رئيس النادي.
الشحات يسجل في أربع نسخ بكأس العالم للأندية
واصل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هوايته في كأس العالم للأندية بتسجيله مساء اليوم الهدف الثاني للأهلي في شباك فريق اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
وسجل الشحات في أربع نسخ مختلفة بكأس العالم للأندية، وكانت البداية في رحلته الاحترافية مع نادي العين الإماراتي حيث سجل في نسخة 2018، وعقب انتقاله للأهلي سجل في ثلاث نسخ مع الفريق 2021، و2022، و2023.
ونجح الشحات في معادلة رقم كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة بالتسجيل في أربع نسخ مختلفة لبطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل اللاعب الفرنسي ثلاث مرات مع ريال مدريد قبل أن يواصل تسجيله مع اتحاد جدة في النسخة الحالية من مونديال الأندية المقام في السعودية.
وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.