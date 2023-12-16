الأهلى فى المونديال|الشحات: الثقة وراء الفوز على اتحاد جدة.. وشكرًا ‏للجماهير‏

قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر تأهل إلى نصف نهائي ‏كأس العالم للأندية بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق اتحاد جدة السعودي على أرضه ‏ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف.‏

وأضاف الشحات: اتحاد جدة فريق كبير في السعودية وفي قارة آسيا، ولكن الجميع اعتاد على ‏ظهور معدن لاعبي الأهلي في المحافل الكبرى وفي مباريات قوية بحجم منافس اليوم.‏

وأكد لاعب الأهلي، أن رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز على اتحاد جدة منذ الدقيقة الأولى ‏للمباراة كانت واضحة، وأن الجميع شاهد الثقة وعدم استعجال اللاعبين في تحقيق الفوز.‏

ووجه الشحات التهنئة والشكر لجماهير الأهلي التي دعمت الفريق اليوم في مدرجات ملعب ‏الجوهرة المشعة وكافة الجماهير التي دائمًا تؤازر الفريق، ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن ‏محمود الخطيب، والجهاز الفني واللاعبين، وأعرب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للعامري ‏فاروق نائب رئيس النادي.‏

الشحات يسجل في أربع نسخ بكأس العالم للأندية

واصل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هوايته في كأس العالم للأندية ‏بتسجيله مساء اليوم الهدف الثاني للأهلي في شباك فريق اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.‏

وسجل الشحات في أربع نسخ مختلفة بكأس العالم للأندية، وكانت البداية في رحلته الاحترافية ‏مع نادي العين الإماراتي حيث سجل في نسخة 2018، وعقب انتقاله للأهلي سجل في ثلاث ‏نسخ مع الفريق 2021، و2022، و2023.‏

ونجح الشحات في معادلة رقم كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة بالتسجيل في أربع نسخ مختلفة ‏لبطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل اللاعب الفرنسي ثلاث مرات مع ريال مدريد قبل أن ‏يواصل تسجيله مع اتحاد جدة في النسخة الحالية من مونديال الأندية المقام في السعودية. ‏

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏