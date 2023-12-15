على الدين هلال يكشف: 3 نقاط خلافية بين أمريكا وإسرائيل حول حرب عزة

قال المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، إن تصريحات الرئيس الامريكي جو بايدن، حول ضرورة توقف إسرائيل عن القصف العشوائي بقطاع غزة، يأتي في سياق دعمه للكيان الصهيوني.

وأضاف خلال حواره مع ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" على شاشة "etc"، أن أي خلافات بين إسرائيل وأمريكا تأتي في سياق الدعم، وأشار إلى أن أهم نقاط الاختلاف بينهما على مدة الحرب، فإسرائيل تريد للحرب أن تستمر شهورًا، وأمريكا تريد إنهاءها خلال أسابيع.

ولفت إلى أن الخلاف الآخر، يدور حول شكل نظام الحكم في إسرائيل، رغم أن أمريكا تدرك أن الحكومة لا تبقى إلا بأغلبيتها في الكنيست، لو خرج أي منها ستنهار الحكومة.

وأردف أن الخلاف الثالث يتعلق بسلوك المستوطنين، وأمريكا منعت 14 ألف بندقية تم التصديق عليها حتى تتأكد أن البنادق لن تسلم لمستوطنين، لأنهم قاموا بأعمال إجرامية في الضفة الغربية، والمملكة المتحدة قامت بنفس الشىء، وفرنسا أصدرت بيانًا تدعو إسرائيل لمراجعة سلوك المستوطنين.