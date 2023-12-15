الجمعة 15 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

على الدين هلال يكشف: 3 نقاط خلافية بين أمريكا وإسرائيل حول حرب عزة

علي الدين هلال
علي الدين هلال

قال المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، إن تصريحات الرئيس الامريكي جو بايدن، حول ضرورة توقف إسرائيل عن القصف العشوائي بقطاع غزة، يأتي في سياق دعمه للكيان الصهيوني.

وأضاف خلال حواره مع ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" على شاشة "etc"، أن أي خلافات بين إسرائيل وأمريكا تأتي في سياق الدعم، وأشار إلى أن أهم نقاط الاختلاف بينهما على مدة الحرب، فإسرائيل تريد للحرب أن تستمر شهورًا، وأمريكا تريد إنهاءها خلال أسابيع.

ولفت إلى أن الخلاف الآخر، يدور حول شكل نظام الحكم في إسرائيل، رغم أن أمريكا تدرك أن الحكومة لا تبقى إلا بأغلبيتها في الكنيست، لو خرج أي منها ستنهار الحكومة.

وأردف أن الخلاف الثالث يتعلق بسلوك المستوطنين، وأمريكا منعت 14 ألف بندقية تم التصديق عليها حتى تتأكد أن البنادق لن تسلم لمستوطنين، لأنهم قاموا بأعمال إجرامية في الضفة الغربية، والمملكة المتحدة قامت بنفس الشىء، وفرنسا أصدرت بيانًا تدعو إسرائيل لمراجعة سلوك المستوطنين. 

بايدن إسرائيل ضياء رشوان وامريكا الغربية

مواد متعلقة

ضياء رشوان يحذر إسرائيل من خطر محدق ويؤكد: "أساطيركم انتهت"

ضياء رشوان: غزة تحولت لمقابر جماعية ولا أحد يعرف أين دفن أولاده

ضياء رشوان: مصر ستسمح للصحفيين الأجانب بدخول غزة فى هذه الحالة

ضياء رشوان: الصحفيون الشهداء فى غزة أكثر ممن قُتلوا طوال حرب فيتنام

ضياء رشوان: مصور الجزيرة سامر أبودقة مصاب ومحاصر منذ 6 ساعات

الباز لمهاجمى عبدالسند يمامة: اشتغلوا سياسة شريفة ونظيفة

الباز: عبدالسند يمامة قام بعمل وطنى عظيم وأدعوه للبقاء رئيسًا لحزب الوفد

"الكونتينر" داخل أول مصنع لتصدير السيارات المصرية لأسواق إفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل| انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب رسميا بعد 6 سنوات زواج

5 محافظات تدخل «التأمين الصحى الشامل» بداية من 2024

الأهلى يفك عقدة اتحاد جدة بثلاثية ويتأهل لنصف نهائى المونديال

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

أسماء أبواليزيد تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن (صور)

رفض "دقيقة حدادًا" على شهداء غزة.. تصريحات محمود حميدة المثيرة للجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟

عاجل.. ندفع ثمنًا باهظًا.. جيش الاحتلال يقر بصعوبة حرب غزة ومواجهة المقاومة

قتلى وجرحى.. "القسام" تستهدف مبنى يتحصن به جنود الاحتلال بقذيفة "TBG"