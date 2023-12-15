الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كرم جبر: الشركة المتحدة عملت على ضبط جميع المشكلات الإعلامية بإمكاناتها الضخمة

كرم جبر
كرم جبر

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت على ضبط جميع المشكلات الإعلامية بإمكاناتها الضخمة.

ووجه جبر في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" على قناة "CBC"، الشكر لكل أجهزة الدولة المصرية على مجهودها الكبير في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا أن الشركة المتحدة أدخلت البهجة من جديد إلى المنازل المصرية، وصدرت مذيعين ومذيعات شباب يعرضون رؤى مختلفة ومستقبلية، كما حفزت المؤسسات الإعلامية الأخرى على التنافسية.

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