كرم جبر: الشركة المتحدة عملت على ضبط جميع المشكلات الإعلامية بإمكاناتها الضخمة
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت على ضبط جميع المشكلات الإعلامية بإمكاناتها الضخمة.
ووجه جبر في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" على قناة "CBC"، الشكر لكل أجهزة الدولة المصرية على مجهودها الكبير في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا أن الشركة المتحدة أدخلت البهجة من جديد إلى المنازل المصرية، وصدرت مذيعين ومذيعات شباب يعرضون رؤى مختلفة ومستقبلية، كما حفزت المؤسسات الإعلامية الأخرى على التنافسية.
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر