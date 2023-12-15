مصرع شخص بسبب جرعة مخدرات زائدة فى أسوان

عثر أهالى مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، على جثة شخص لقي مصرعه إثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بعثور الاهالى على جثة شخص تحديدًا بجوار ترعة كاسر، حيث لفظ انفاسه الأخيرة إثر تناول جرعة مواد مخدرة زائدة، وتم الدفع بسيارة الأسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة التابعة لدائرة المركز، للعرض على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقل ضباط المباحث بمركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان لفحص ومعاينة جثة الشخص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

وتبين بالفحص التحريات الأولية أن الشخص " م. ب. م" يبلغ من العمر ٣٥ سنة، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تناول جرعة مواد مخدرة زائدة، وتمت إجراءات إيداع الجثة بالمشرحة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.