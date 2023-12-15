الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منتصف التعاملات.. سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة ديسمبر 2023

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 ، استقرارًا ملحوظًا ، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكي الأهلي المصري، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة بالبنوك

سعر الدولار في البنوك اليوم

 

البنك الأهلي المصري:

 30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

 و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء.

 و30.95 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار

 

ويشهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري، استقرارًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة ، بعد أن شهد تحركًا ، قبل شهور، واستقر عند معدلاته وخاصة في أيام الإجازات والعطلات الرسمية مثل الجمعة و السبت وكذلك الأعياد بسبب توقف حرة التداول بالبنوك ؛ باعتبارها إجازة رسمية.

أسعار العملات الأجنبية الأخرى مقابل سعر الجنيه المصري

سعر صرف اليورو:

33.2754 جنيه للشراء

33.4291 جنيه للبيع

سعر صرف الجنيه الاسترليني:

38.7474 جنيه للشراء

38.9211 جنيه للبيع

سعر صرف الين اليابانى:

21.2312 جنيه للشراء

21.3257 جنيه للبيع

سعر صرف الريال السعودي

8.2185 جنيه للشراء

8.2539 جنيه للبيع

سعر صرف الدينار الكويتي:

105.45 للشراء

105 جنيه للبيع

سعر صرف الدينار الكويتي:

105.45 للشراء

105 جنيه للبيع

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