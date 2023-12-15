القسم الثاني "ب"| نجوم مصر يهزم بني مزار.. والمنيا يتعادل مع الواسطى 3-3

فاز نجوم مصر على بني مزار بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع الثامن للمجموعة الأولى " 2 " في دوري القسم الثاني ب " ليرتفع ر صيد نجوم مصر إلى 14 نقطة ويتوقف رصيد بني مزار عند خمس نقاط ..جاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول وسجله محمد رزق.

وتعادل مركز شباب مغاغة مع الفيوم بدون أهداف ليرتفع رصيد الفيوم إلى 12 نقطة ورصيد مركز شباب مغاغة إلى خمس نقاط .

وفي مباراة حفلت بالمتعة والإثارة تعادل المنيا بملعبه مع الواسطى بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم أحمد جمال ليرتفع رصيد المنيا إلى عشر نقاط ويرتفع رصيد المقاصة إلى خمس نقاط ..انتهى الشوط الأول وتقدم الواسطى بهدف مبكر سجله عمرو السعدي ثم تعادل المنيا عن طريق أحمد الأسواني وفي الشوط الثاني سجل الواسطى الهدفين الثاني والثالث لكن المنيا نجح في العودة وتسجيل هدفين عن طريق بدوي عاشور وكراوش.

وحقق مركز شباب طامية فوزا كبيرا وهزم تليفونات بني سويف بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم خيرالله سليمان ليرتفع رصيد مركز شباب طامية إلى 11 نقطة ويتوقف رصيد تليفونات بني سويف عند أربع نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم مركز شباب طامية بهدف سجله السنغالي جيبالا وفي الشوط الثاني سجل مهند خالد " ماندو" ومحمد الدمياطي الهدفين الثاني والثالث.