الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: جيش الاحتلال انتشل جثة الرهينة إيليا توليدانو

المحتجزين الإسرائيليين
المحتجزين الإسرائيليين في غزة

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن إيليا توليدانو المحتجز لدى حماس، الذي أعلنت إسرائيل في وقت مبكر صباح اليوم انتشال جثته من قطاع غزة المحاصر، هو من مزدوجي الجنسية؛ حيث يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة: إن “توليدانو” الذي يبلغ 28 عامًا، كان من بين نحو 240 رهينة لدى حماس.

وأضافت: "هو من سكان تل أبيب، وكان حاضرًا في مهرجان نوفا للموسيقى مع صديقته وزميلته الفرنسية الإسرائيلية ميا سكيم، التي تم إطلاق سراحها بموجب اتفاق هدنة في نهاية نوفمبر".

وتابعت، كان “الصديقان قد حاولا الفرار بالسيارة في بداية الهجوم على مهرجان نوفا للموسيقى، لكن إطاراتهما أصيبت بالرصاص”.

بيان جيش الاحتلال بشأن توليدانو

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "خلال عملية في غزة، عثرت القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي على جثة الرهينة إيليا توليدانو (28 عامًا) وأعادتها إلى إسرائيل.. خبراء الطب الشرعي تعرفوا على الرفات".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي يرسل تعازيه القلبية لعائلة توليدانو"، مشيرًا إلى أنه تم إخطار عائلة توليدانو قبل البيان العام.

 

 

إيليا توليدانو لمحتجز لدى حماس إسرائيل غزة انتشال جثته

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