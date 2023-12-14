"مستقبل وطن": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فاقت التوقعات

قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 بكثافة صدَّرت صورة للعالم بمدى حرص المصريين على دعم الدولة والوقوف صفًا واحدًا خلف وطنهم في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث جارية، متابعًا: "المشاركة فاقت التوقعات".

وأوضح أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، أن كل المؤشرات تؤكد أن نسبة المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 فاق بكثير كل الاستحقاقات السابقة، وهو ما يعكس حالة التوافق الوطني في المجتمع المصري، خاصة أن نسبة المشاركة فاقت التوقعات وكانت مشاركة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية.

مشاركة الشباب والمرأة

وأضاف بدوي أن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت مشاركة ملحوظة للشباب، والمرأة كالعادة كانت في مقدمة الصفوف، إضافة لكبار السن وذوي الهمم، وكل الشرائح المجتمعية كان لها دور كبير في هذا الاستحقاق الدستورى الأبرز، وهذه ظاهرة جديدة بهذه الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن المواطن المصري أرسل رسالة للعالم بأنه يمارس حقه الدستوري، ويعلن اصطفافه خلف الوطن بهذه الفترة العصيبة التي يمر بها، إذ كانت هناك مؤامرة تحاك ضد الوطن في خضم أحداث الحرب على غزة.

وأكد بدوي أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الراهنة واجب وطني ومسئولية وهو ما نجح المصريون في ترجمته في صورة قرارات على أرض الواقع، وذلك من خلال حشد غير مسبوق وهو ما أكد التفاف الشعب المصري خلف دولته ودعمها في ظل هذه الأجواء، كما أن المشاركة تدعم وتعزز الديمقراطية الحقيقية.