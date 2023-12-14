المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، حضوريًا بمعاقبة سائق بتهمة الاتجار فى الهيروين بالسجن المشدد 6 أعوام، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية في القضية رقم 3163 لسنة 2023 جنح قسم ثان شرطة كفر الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحى عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمى أبوزيد، مستشار، وسكرتارية محمد أبوطالب.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المتهم “محمد.س” سائق، ويقيم بمنطقة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 19 يونيو 2023 بدائرة قسم ثان أحرز جوهر الهيروين المخدر.