الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

براءة متهم من ترويج الحشيش في أبو النمرس

محكمة
محكمة

 قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر أحمـد الأحمـداوي، ببراءة "ص. أ" بتهمة الاتجار في المواد المخدرة “الحشيش” في محافظة الجيزة. 

وكشف أمر الاحالة قيام المتهم بإحراز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لمادة 
"الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

شهادة معاون مباحث أبو النمرس في التحقيقات

وكشفت شهادة معاون مباحث ابو النمرس بالتحقيقات،  أنه ورد إليه نبأ من أحد مصادره السرية – أكدته تحرياته السرية – يفيد باتجار المتهم في المواد المخدرة بمنطقة أبو النمرس دائرة المركز فقصد مكان تواجده بإرشاد مصدره السري، وما أن بلغه حتى أبصره يقف بجوار مدرسة العرب الابتدائية وأمامه أحد الأشخاص وقام بإخراج علبة سجائر أخرج منها قطعة بنية داكنة اللون ودار بينهما حوار قصير وقام الشخص الآخر بإخراج مبلغ من المال.

 تفاصيل المضبوطات مع المتهم

 وبمداهمتهما لاذا الأخير بالفرار إلا أنه تمكن من ضبط المتهم وأمسك بتلك القطعة من يده، والتي بفحصها تبين أنها تشبه مخدر الحشيش، وبتفتيشه عثر بحوزته وبين طيات ملابسه على علبة سجائر، تبين ان بداخلها 28 قطعة بنية تشبه مخدر الحشيش كما عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول.

 وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر له بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وأن المبلغ من حصيلة البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه من متعاطي المواد المخدرة، وقد أورد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الصنع المضبوطة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

محكمة جنايت القاهرة ياسر أحمـد الأحمـداوي الاتجار الحشيش مخدرا

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