الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ أسيوط: لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

اللواء عصام سعد،
اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه لا تهاون في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء بكل قرى ومراكز المحافظة، وتنفيذ الإزالات للتعديات التي يتم رصدها في المهد وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مسؤولي المتغيرات المكانية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المتواصلة على مدار الساعة برصد المخالفات على الأراضي الزراعية والتصدى لها.

الإشراف على مراكز وأحياء المحافظة

وكلَّف المحافظ، قيادات المحافظة، بالإشراف على مراكز وأحياء المحافظة؛ للتأكد من تنفيذ التكليفات الخاصة برؤساء المراكز برصد وإزالة جميع المتغيرات والمخالفات وفقًا للخطة الزمنية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون المستمر بين أجهزة الدولة للتصدي بكل حزم ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لردع المخالفين.

ووجّه بضرورة الاستمرار في المتابعة الدائمة والرصد لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها فورًا ومنع أي بناء مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين والمقصرين من مسؤولي الجهاز التنفيذي لضمان عدم تكرار حالات التعدى والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.

وأوضح أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محورًا رئيسيًا في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة بهدف منع تلك الظاهرة نهائيًا والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال المقبلة وإزالة المخالفات على الفور على نفقة المخالفين وإعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه قبل التعدى وزراعتها مرة أخرى.

ونوّه إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة، كما سيتم إيقاف كل أشكال الدعم التمويني الخاصة بهم، موجهًا مسئولي الزراعة ورؤساء المراكز بتحرير محاضر للمخالفين وإرسالها إلى مسئولي التموين لايقاف الدعم التمويني عنهم.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المتغيرات المكانية لشهر ديسمبر بكل مركز وحي والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه المخالفين، واستعراض الخطط التي سيتم تنفيذها بالمراكز لنهو كافة الإزالات ومخالفات البناء وتكثيف جهود الرصد والمتابعة المستمرة مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية بالمراكز والأحياء ومسئولي الزراعة والري وجهات الولاية.

اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط
IMG-20231214-WA0005
IMG-20231214-WA0005
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة التعديات الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتنفيذ كافة الازالات حق الدولة والشعب

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