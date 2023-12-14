عادل السنهورى: التعددية الحزبية فى الانتخابات الرئاسية حلم طال انتظاره

قال الكاتب الصحفي عادل السنهوري، إن التعددية الحزبية في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 كانت حلما في السنوات بل في العصور الماضية، وهذا المشهد السياسي دليل على الديمقراطية الوطنية.

الإقبال على اللجان

وأكد عادل السنهوري، خلال لقائه ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن المشهد الانتخابي أبهر العالم بأكمله، حيث رأى العالم مدى الإقبال الكثيف على اللجان الانتخابية طوال أيام الانتخابات الثلاث.

الانتخابات الرئاسية

وأضاف في حديثه: يجب دراسة المشهد الانتخابي بعناية، وذلك لأن هذه الدراسة ستفيد العملية السياسية بكل قوة، معبرًا: "كان هناك إصرار وعزم من القيادة السياسية على أن تكون الانتخابات الرئاسية في موعدها".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر تم إجراؤها وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.