أبرزهم أنجلينا جولى.. نجوم هوليوود يدعمون غزة ضد العدوان الإسرائيلى

في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية والمنشآت الصحية والتعليمية والإعلامية، تزايدت الأصوات الدولية المنددة بهذا العنف والظلم، والمطالبة بوقف الاحتلال والحصار والاستيطان. ومن بين هذه الأصوات، تبرز مواقف مشرفة لعدد من نجوم هوليوود والعالم، الذين أظهروا شجاعة كبيرة في التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وانتقادهم لجرائم الحرب الإسرائيلية، ومواجهة الصمت والتواطؤ الدولي.

أبرز نجوم هوليوود

اتهمت أنجلينا جولي الممثلة الأمريكية والمبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، زعماء العالم بالتواطؤ في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة، ووصفت القطاع بأنه "مقبرة جماعية"، وطالبت بوقف إطلاق النار الإنساني وإدخال المساعدات.

كما شارك شون بين، الممثل البريطاني الشهير بدوره في مسلسل Game of Thrones، في تظاهرات ووقفات احتجاجية دعمًا للفلسطينيين، ونشر صورة لطفل فلسطيني مصاب على حسابه في موقع "إكس" وكتب تعليقًا يقول: "هذا الطفل ليس إرهابيًا، هذا الطفل ليس جنديًا، هذا الطفل ليس عدوًا، هذا الطفل هو ضحية، ضحية للعنف والظلم والاستعمار".

في السياق ذاته، دعم ليام كننجهام الممثل العالمي بطل سلسلة Game Of Thrones، عبر حسابه على موقع التغريدات X القضية الفلسطينية، حيث يقوم بكتابة تغريدات، وإعادة نشر تغريدات داعمة لفلسطين، من قبل أشخاص آخرين من خلال حسابه. وكان آخر ما كتبه كننجهام من خلال حسابه على موقع التغريدات X: "أن تقول لنفسك أليس هذا فظيعًا لا يكفى، الشىء الوحيد الضرورى لانتصار الشر هو ألا يفعل الطيبون شيئًا، الصمت تواطؤ".

من جانبه، ندد مارك رافالو، الممثل الأمريكي الشهير بشخصية Hulk، بما يحدث في غزة عدة مرات من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقوله إن الفلسطينيين هم "أضرار جانبية".

الإعلامي الساخر جون ستيوارت، والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، ورامي يوسف، وسوزان سارندون، وغيرهم من العشرات، الذين بعثوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يحثونه فيها على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى القطاع.

مخرجون ومنتجون في بريطانيا والعالم

مايك لي ومايكل وينتربوتوم وآصف كاباديا وتيلدا سوينتون وتشارلز دانس وستيف كوجان وميريام مارجوليس وبيتر مولان وماكسين بيك وديفيد كالدر، مخرجون وممثلون بريطانيون بارزون، وقعوا على رسالة مفتوحة، اتهموا فيها حكوماتهم بأنهم «لا يتسامحون مع جرائم الحرب فحسب، بل يساعدون أيضًا فيها والتحريض عليها».

وشاركهم كل من كين لوتش وبول لافرتي وليزلو نيميش وكورنيل موندروتسو وكريستيان مونجيو وأندريه زفياغينتسيف ونوري بيلجي جيلان وأبو بكر شوكي ومحمد دياب ومحمد الدرة وماجدة وازني، وهم مخرجون ومنتجون وممثلون من أوروبا والشرق الأوسط، وقعوا على رسالة مفتوحة، دعوا فيها الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.