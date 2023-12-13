بعد الفيتو الأمريكى.. كمال ماضى: سلب الأرض هو سر الحكاية

علق الإعلامي كمال ماضي، على فيتو أمريكا ضد وقف إطلاق النار بغزة وعلى تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال تقديم برنامجه على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، إنه في عالم قبل على نفسه أن تتكبل إرادة غالبية دوله، إرادة 153 بإرادة دولة واحدة فقط تمتلك حق النقض في مجلس الأمن.

وأضاف أن "الفيتو" جعل رأيهم دون وزن يذكر وأصبح هشيمًا تذروه الرياح، عالم مثل عالمنا لم يستطع مجرد وقف نزيف الدماء في قطاع غزة، ومنع إبادة جماعية بحق سكانه أو حتى على أقل تقدير كبح جماح دولة متمردة من تهجير سكانه قسرًا.

وأشار إلى أن سلب الأرض هو سر الحكاية من البداية للنهاية، موضحًا أن عالمًا بهذه القتامة مصفد اليدين بطبيعة الحال يشجع المحتل على التمادي.