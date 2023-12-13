الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سي بي اس: حرب غزة تزيد من الغضب العالمي ضد أمريكا وإسرائيل

غزة
غزة

قالت شبكة" سي بي اس نيوز" الأمريكية في تقرير لها، إن هناك حالة من تصاعد الغضب في العالم ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بسبب دعمها لتل أبيب.

الحرب في غزة 

 وقالت الشبكة الامريكية: لقد أدى العدد المتزايد من القتلى والجرحى في غزة إلى تأجيج الغضب المتصاعد في جميع أنحاء العالم، ولكن ربما ليس بشكل أكثر حدة مما هو عليه في الأراضي الفلسطينية الأخرى، الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

حيث سار متظاهرون مطلع الاسبوع الجاري  في مدينة رام الله بالضفة الغربية حاملين لافتة طولها 40 قدمًا تحمل أسماء الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة. وجاء في الرسالة "نحن لسنا أرقاما".

وقال التقرير: من المرجح أن هذه الرسالة، باللغة الإنجليزية، كانت موجهة إلى الدولة الوحيدة التي يرى الكثير من الناس في المنطقة أنها قادرة على كبح جماح الجيش الإسرائيلي.

وقال أحد المشاركين في المسيرة لشبكة سي بي إس نيوز: "نحن ضد موقف الولايات المتحدة الأمريكية عندما استخدمت حق النقض مرتين ضد الشعب الفلسطيني".

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الفيتو 

وقالت الشبكة: لقد منعت الولايات المتحدة تمرير القرارات الأمنية الملزمة قانونًا الصادرة عن الأمم المتحدة والتي كانت ستدعو إلى وقف جديد لإطلاق النار، وتزعم كل من واشنطن وإسرائيل أن أي توقف للقتال من شأنه أن يسمح لحماس بإعادة تجميع صفوفهم.

وصوت أكثر من ثلاثة أرباع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وكانت الولايات المتحدة من بين الدول العشر التي صوتت ضد هذا الإجراء، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 153 صوتًا وامتناع 23 عن التصويت. والقرار رمزي إلى حد كبير وغير ملزم قانونا.

وقالت لبنى خاروف، مسؤولة المجلس المحلي في الضفة الغربية، وهي تشير إلى الفلسطينيين المشاركين في الاحتجاج في رام الله: "هؤلاء ليسوا حماس". "هؤلاء الأطفال ليسوا من حماس... والأشخاص الذين يتم قصفهم في غزة هم بشكل رئيسي من النساء والمدنيين والأطفال - وهؤلاء ليسوا من حماس."

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وقال رئيس منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس،: إن عمليات التفتيش الإسرائيلية المطولة و"احتجاز العاملين الصحيين" تعرض "حياة المرضى الضعفاء بالفعل للخطر" في غزة.

الشبكة الأمريكية سي بي اس شبكة سي بي إس نيوز ​واشنطن​ إسرائيل حرب غزة 2023 غزة

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