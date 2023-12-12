تشكيل إنتر أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا.. تورام يقود الهجوم

كشف سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر الإيطالي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد الإسباني، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة إنتر وريال سوسيداد في دوري ابطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة إنتر وريال سوسيداد في دوري ابطال أوروبا، فتُقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب جوسيبي مياتزا معقل الفريق الإيطالي.

وتُنقل مباراة تليفزيونيًا على ملعب beIN Sports 3 HD.

تشكيل إنتر أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل إنتر أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: ماتيا دارميان - أتشيربي - كارلوس أوجوستو

خط الوسط: خوان كوادرادو - فراتيسي - هاكان تشالهان أوجلو - هنريك ميخيتاريان - ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام - أليكسيس سانشيز

ويحتل إنتر المركز الثاني في المجموعة برصيد 11 نقطة متخلفًا بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد، وكلاهما ضمنا التأهل للدور المقبل.