كتائب حزب الله العراقية تستهدف قاعدة أمريكية فى سوريا

أعلنت كتائب حزب الله العراقية، مساء الثلاثاء، عن استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا، بواسطة الصواريخ، أصابت هدفها بشكل مباشر، ردًا على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وذلك للمرة الثانية في نفس الأسبوع.

وكان قال مسئول أمني من كتائب حزب الله العراقية، أمس الأول الأحد، إن الجماعة وعدت بشن المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة، وذكرت أن الهجمات التي استهدفت المصالح الأمريكية أمس الجمعة كانت مجرد بداية لقواعد جديدة للاشتباك.

وسقطت نحو سبع قذائف مورتر على مجمع السفارة الأمريكية الكبير في بغداد صباح الجمعة، في أكبر هجوم من نوعه يطال المصالح الأمريكية، منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر وبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.