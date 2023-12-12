الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كتائب حزب الله العراقية تستهدف قاعدة أمريكية فى سوريا

كتائب حزب الله
كتائب حزب الله

أعلنت كتائب حزب الله العراقية، مساء الثلاثاء، عن استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا، بواسطة الصواريخ، أصابت هدفها بشكل مباشر، ردًا على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وذلك للمرة الثانية في نفس الأسبوع.

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"القاهرة الإخبارية": فصائل عراقية تستهدف قاعدة أمريكية فى حقل كونيكو النفطى بسوريا

وكان قال مسئول أمني من كتائب حزب الله العراقية، أمس الأول الأحد، إن الجماعة وعدت بشن المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة، وذكرت أن الهجمات التي استهدفت المصالح الأمريكية أمس الجمعة كانت مجرد بداية لقواعد جديدة للاشتباك.

وسقطت نحو سبع قذائف مورتر على مجمع السفارة الأمريكية الكبير في بغداد صباح الجمعة، في أكبر هجوم من نوعه يطال المصالح الأمريكية، منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر وبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كتائب حزب الله العراق قاعدة أمريكية سوريا غزة

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