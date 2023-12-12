الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا: نعارض التهجير القسرى للفلسطينيين

غزة
غزة

أكد رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا في بيان مشترك، على دعم الجهود الدولية العاجلة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، معارضين التهجير القسري للفلسطينيين ودعم حقهم في تقرير المصير، وذلك بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأوضح رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا، في بيانهم المشترك، أن معاناة المدنيين المستمرة لا يمكن أن تكون ثمنًا لهزيمة حماس، معارضين أي إعادة احتلال لقطاع غزة أو تقليص مساحته.

القاهرة الإخبارية وقف دائم لإطلاق النار قطاع غزة التهجير القسري للفلسطينيين حماس احتلال

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