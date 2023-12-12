مستقبل وطن السويس يحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة (فيديو)

نظم حزب مستقبل وطن بالسويس مسيرة بمحيط اللجان الانتخابية، لدعوة المواطنين وحثهم على المشاركة.

قال أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، عضو مجلس الشيوخ أحمد خشانة، إن المسيرة تضاعف عدد المشاركين فيها منذ تحركها من أمام مقر الحزب حتى وصلت للجنة عمر مكرم.

أضاف خشانة لـ"الدستور"، أن كل لجنة مرت أمامها المسيرة انضم عدد من الناخبين لصفوفها وصولا للجنة التي تليها.

وقال أمين مستقبل وطن إن هذا طبع شعب السويس الذي لا يتأخر أبدًا عن المشاركة في اي استحقاق يخص مصلحة مصر.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.