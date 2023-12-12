الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"ملائكة الحرية".. الأطقم الطبية تؤدى واجبها الطبى فى الانتخابات الرئاسية (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

على عهدهم دائمًا، لا تغفل الأطقم الطبية أي حدث أو واجب في مصر إلا بأداء واجبهم الوطني، ليس فقط بالمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ليس هذا فحسب، بل تواجدت الفرق الطبية على مدار ثلاثة أيام بمحيط اللجان الانتخابية على مستوى المحافظات لإسعاف ما قد يصاب بأي طارئ أثناء الانتخابات وتقديم الرعاية الطبية لهم.

ولا يقتصر دور الأطقم الطبية من أطباء وتمريض على إسعاف المصابين، بل تقديم الخدمات الطبية للناخبين والتي تشمل إجراء المتابعة الطبية اللحظية للناخبين، وبخاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للاطمئنان على سلامتهم وحالاتهم الصحية وتقديم خدمات مبادرات الصحة العامة بخلاف خدمات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة.

واستطاعت الفرق الطبية خلال أيام الانتخابات من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأكثر من 10 آلاف مواطن من خلال 46 عيادة طبية ثابتة داخل اللجان و17 عيادة طبية متنقلة على مستوى المحافظات، مع استفادة نحو 110 آلاف من مبادرات الصحة العامة التي تم تفعيلها بمحيط اللجان الانتخابية، وتقديم 155 خدمة إسعافية من خلال 1699 سيارة إسعاف منتشرة في محيط اللجان.  

ودائمًا ما تنجح الأطقم الطبية في الأحداث المهمة التي تمر بها مصر، فنجحت في التغلب على وباء كورونا، واستطاعت أيضًا القضاء على فيروس C في مصر بتوجيهات رئاسية، كما نجحت في التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية الحالية.

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