الوطنية للانتخابات: التجارب أثبتت فشل آلية التصويت الإلكترونى فى الانتخابات

استعرض المستشار أحمد بندراري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ملامح عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورد خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، علي سؤال حول إمكانية تطبيق واعتماد آلية التصويت الإلكتروني من عدمه، قائلًا إن تطبيق تلك الآلية يحتاج لتعديل تشريعي، مؤكدًا أن ثبت فشل تلك الآلية نظرًا لإمكانية اختراقها وتزوير النتائج.

وتابع:"الانخابات الرئاسية وحساسية المنصب لا يتحمل التشكيك، ويمكن إجراء تعديل تشريعي لتطبيق تلك الآلية على استحقاقات أخرى".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 أول أمس الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية والمدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.