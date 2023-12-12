الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الوطنية للانتخابات" تكشف أهم النماذج المستخدمة باللجان فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بنداري،  مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه يتم تجهيز الأوراق الانتخابية من نماذج، بالإضافة إلى أن بطاقات الاقتراع تعد هي المرحلة الأخيرة فيها.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي للهيئة، أن النماذج التي تستخدم في العملية الانتخابية من محاضر فتح اللجان، ومحاضر للغلق، ومحاضر فرز اللجان الفرعية، ومحاضر فتح لجان عامة، ومحاضر استلام اللجنة الفرعية، ويتم تجميعها وحصرها في عدة نماذج مكونة من 31 نموذجا، مشيرًا إلى أنه يتم مراجعتها وتدقيقها من المجلس التنفيذي وبعدها تبدأ الطباعة.

وتابع، أنه يتم مراجعتها بعد الطباعة وبعدها يتم طباعة أوراق الاقتراع بعدد المنتخبين ووضع تصميم للورقة بالمرشحين ورموزهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

تختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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