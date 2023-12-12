الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طوابير طويلة تمتد أمام لجان الغردقة قبل غلق التصويت بساعات (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تشهد لجان مدينة الغردقة، إقبالًا كثيفًا في الساعات الأخيرة من اليوم الثالث في التصويت للانتخابات الرئاسية، حيث امتدت الطوابير مئات المترات أمام أبواب اللجان وخارج المقار الانتخابية للتصويت من المواطنين المقيمين والوافدين.

 

حيث شهدت لجان مدسة رجاك ومدرسة القديس يوسف والجوهرة، إقبالًا كبيرًا في الساعات الأخيرة قبيل موعد غلق اللجان.

 

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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