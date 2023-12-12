الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إقبال كبير في ثالث أيام التصويت.. والتنسيقية: الأمطار لم تمنع المشاركة في 5 مناطق

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

لليوم الثالث على التوالي تستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في رصد ومتابعة العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية في محافظات الجمهورية، وذلك من خلال عمل متواصل لفريق كبير من المتطوعين بلغ عددهم نحو  20 ألف متابع سواء من أعضاء التنسيقية أو متطوعين وبالتنسيق مع غرف عمليات مشتركة، لرصد سير العملية الانتخابية.
 
واستمرت عملية الرصد والمتابعة في مختلف اللجان الفرعية، وتبين انتظام سير العملية الانتخابية دون مخالفات، إلا من مخالفة انتخابية واحدة لحملة المرشح الأستاذ فريد زهران، بكسر الصمت الانتخابي أمام إحدى اللجان بمنطقة حدائق القبة، ودون ذلك تنتظم سير العملية الانتخابية دون مخالفات تذكر.

وتأكد متابعونا من توافر الحبر الفسفوري في كافة اللجان الفرعية، ووجود ساتر يدلي الناخب بصوته من خلاله بسرية دون أن يطلع أحد عليه، وعدم وجود توجيه لانتخاب أي من المرشحين في أي لجنة فرعية، التزامًا بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
ورصدت غرفة عمليات التنسيقية من خلال متابعيها تزايد الإقبال على لجان الاقتراع في الفترة المسائية في العديد من المحافظات، مع استمرار مظاهر الاحتفالات واصطحاب الأسر للأطفال وسط حالة من البهجة أمام كل اللجان.
 
كما رصد متابعو التنسيقية سقوط الأمطار في عدة محافظات منها القاهرة "  القاهرة الجديدة ومصر الجديدة"، والجيزة بمنطقة ٦ أكتوبر، والشرقية ومطروح، ومع ذلك استمر الإقبال الكثيف في هذه الأماكن وتزايد في الفترة المسائية.
 
وتجري عملية الانتخاب على ٣ أيام هي ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر في ١١ ألف و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركز انتخابي ويتابع العملية الانتخابية:
-٢٤ سفارة و٦٧ دبلوماسي يتابعون الانتخابات
-١٤ منظمة دولية بـ ٢٢٠ متابع
- ٦٢ منظمة مجتمع مدني محلي بـ ٢٢ ألف و٣٤٠ متابع
- ١١٥ وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ ٥٢٨ متابع
- ٧٠ وسيلة إعلامية محلية بـ ٤٢١٨ صحفي وإعلامي
 
وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا وحتى إغلاقها في التاسعة مساءً للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقًا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

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