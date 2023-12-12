حماة المستقبل: المصريون سجلوا أعلى حضور فى اليوم الثالث.. وإقبال غير مسبوق بالمحافظات

واصل فريق عمل غرفة العمليات المركزية بحزب حماة المستقبل، متابعة مجربات الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي، لرصد عملية التصويت في الداخل، عبر متابعة دورية من غرفة العمليات المركزية مع أعضاء وقيادات الحزب وأمناء المحافظات ورؤساء الأمانات الفرعية لرصد العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وأصدرت غرفة العمليات المركزية، لحزب حماة المستقبل، بيانًا، قالت فيه إن عمليات تصويت المصريين في الداخل في زيادة مطردة خلال فعاليات التصويت في اليوم الثالث، حيث زادت نسبة الإقبال في هذا اليوم عن اليومين الماضيين، لافتة إلى أن هناك حرصًا من المصريين على استكمال الماراثون الانتخابي بأكبر نسبة مشاركة.

وقالت غرفة العمليات المركزية برئاسة اللواء دكتور صفوت كامل، إن تقديراتها لكثافة المصوتين تأتي من خلال المتابعة الدقيقة على مدار الساعة منذ فتح باب اللجان في موعدها في التاسعة صباحًا وحتى إغلاقها في التاسعة مساء للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقًا لكل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبحسب البيان المنسوب لغرفة عمليات حزب حماة المستقبل، فإنه رغم حالة الإقبال الكبيرة في كل محافظات مصر، إلا أنها رصدت إقبالًا غير مسبوق من الناخبين في المحافظات الحدودية على التصويت على الانتخابات الرئاسية في ثالث أيام الانتخابات.

وحول الفئات المشاركة، فإن غرفة العمليات أكدت على أن اليوم الثالث لم يختلف عن سابقيه في توافد أعداد كبيرة من المرأة والشباب، حيث سجلوا أعلى مشاركة، على الرغم من توافد كبار السن، مشيرة إلى أنه تم رصد مشاركات غفيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، على الرغم من ظروفهم الصحية، وتوافدهم على اللجان، وتقديم كل التيسيرات لهم.

وتقدمت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة المستقبل، بخالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم التيسيرات اللازمة في العملية الانتخابية، وكذلك للجهات الأمنية على الدور الوطني الكبير في تأمين العملية الانتخابية.