الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسيرة لـ معلمى وطلاب السويس للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

مسيرة لـ معلمي وطلاب
مسيرة لـ معلمي وطلاب السويس لانتخابات رئاسة الجمهورية

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، مسيرة شارك بها آلاف من المعلمين والطلاب الذي بلغوا سن الحق في التصويت.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم ياسر عمارة، إن المسيرة تهدف لحث المواطنين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، وغرس روح الانتماء داخل الطلاب وتعريفهم بقيمة المشاركة.

انطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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