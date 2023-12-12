مسيرة بـ"الأسكوتر".. شباب المصريين الأحرار: "كلنا نازلين نرد الجميل"

نظم حزب المصريين الأحرار مسيرات بـ"الأسكوتر" بعنوان "كلنا نازلين نرد الجميل" ووقفات تشجيع المواطنين للنزول والمشاركة في الساعات الأخيرة للانتخابات الرئاسية بمناطق السيدة زينب وباب الشعرية واختتمها بمنطقة الجمالية مسقط رأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث اصطف شباب حزب المصريين الأحرار مستخدمين الأسكوتر ورافعين أعلام مصر عاليا وطافوا مناطق السيدة زينب وباب الشعرية وسط تفاعل من المواطنين والمارة، واختتموا المسيرة بوقفة شبابية علي أرض الجمالية الطيبة وهتافات تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

وتشهد لجان الاقتراع في عموم الجمهورية توافد غفير علي مدار الساعة منذ الساعات الأولي من اليوم الثالث للاقتراع وتعيش البلاد ملحمة وطنية عظيمة لانتخاب رئيس مصر، وتحرص كافة فئات المجتمع المصري النزول لصناديق الانتخاب في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.