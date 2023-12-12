الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

أدلى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في لجنة القرية السياحية الاولى بالحي المتميز.

وحضر مستشار مفتي الجمهورية، أمس في فترة الراحة التي اقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة مساء، لينصرف ويعود اليوم للادلاء بصوته.

وحث الدكتور مجدي عاشور، جموع الشعب المصري على النزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، خلال ادلائه بصوته في لجنة مدرسة القرية السياحية الاولى بالحي المتميز في مدينة 6 اكتوبر.

المشاركة من باب الأمانة لتولية الأصلح لإدارة البلاد

وأضاف خلال تواجده داخل اللجنة، أن المشاركة من باب الأمانة لتولية الأصلح لإدارة البلاد، وأننا يجب أن ندعم القيادة السياسية ونلتف حولها للنهوض بالدولة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.