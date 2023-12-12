5 أشياء يجب أن تعرفها عن المضادات الحيوية التي تتناولها

المضادات الحيوية التي يتناولها المريض لها دور كبير في زيادة مقاومة الفيروسات والميكروبات، اليكم خلال سطور الأشياء الخمسة التي يجب على الشخص معرفتها قبل تناول المضاد الحيوي.

المضادات الحيوية هي الأدوية المستخدمة لعلاج الالتهابات البكتيرية. ومع ذلك، فقد لوحظ أن المضادات الحيوية يتم استهلاكها لعلاج نزلات البرد الشائعة والتهابات أخرى مثل عدوى المعدة والأنفلونزا. من بين حالات العدوى، يمكن للمضادات الحيوية علاج التهاب الحلق، ولكن ليس نزلات البرد وسيلان الأنف والأنفلونزا.

في المرة القادمة عندما تعاني من العدوى، من المهم زيارة الطبيب لتشخيص المرض والحصول على العلاج المناسب له واتباع التعليمات التي يقترحها الطبيب.

تقول الدكتورة نيها جوبتا، طبيبة الأمراض المعدية بمعهد فورتيس التذكاري للأبحاث (FMRI)، جوروجرام: “تناول المضادات الحيوية عندما لاتكون هناك حاجة إليها يمكن أن يسبب آثارًا جانبية، بالتالي من المهم استشارة طبيبك قبل تناول أي مضاد حيوي.

يمكن أن تسبب المضادات الحيوية الإسهال والقيء والدوخة والطفح الجلدي حتى حمى المخدرات، الإفراط في استهلاك المضادات يمكن أن يسبب آثار جانبية خطيرة مثل الإسهال الشديد، التأثير على صحة الكلى، والحالات التي تهدد الحياة والالتهابات المعقدة.

ومن الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المرضى هو إيقاف الأدوية في منتصف الطريق، إذا رأوا تراجع الأعراض وعدم استكمال العلاج، وقد لوحظ أيضًا أن المرضى يحتفظون بالحبوب المتبقية ويختارون العلاج الذاتي في حالة ظهور أعراض مماثلة في الأسرة.

تعتمد مدة العلاج بالمضادات الحيوية على موقع العدوى، وشدة العدوى، ومراقبة المصدر، واختيار المضاد الحيوي مع الاختراق في موقع العدوى والاستجابة للعلاج.

تشير المضادات الحيوية ومقاومة مضادات الميكروبات (AMR) إلى أن الميكروبات (البكتيريا والفطريات والفيروسات والطفيليات) تطور مقاومة للأدوية (مضادات الميكروبات) ولا يتم قتلها بشكل فعال بواسطة الأدوية التي كانت عرضة لها سابقًا. يشير هذا إلى أن الميكروبات تنجو من التعرض لأدوية المضادات الحيوية، مما يؤدي إلى فشل العلاج، واستخدام مضادات الميكروبات واسعة النطاق عن طريق الوريد، مما يؤدي إلى مدة علاج أطول.

جسمنا مليء بالكائنات الحية الدقيقة. دون التعرض للمضادات الحيوية – عادة ما تكون هذه البكتيريا حساسة. عندما تتعرض هذه البكتيريا للمضادات الحيوية، قد يكتسب عدد قليل من البكتيريا المقاومة من خلال آليات مختلفة. في ظل التعرض المستمر للمضادات الحيوية، تصبح البكتيريا المقاومة هي السائدة، وبعد ذلك، تنتشر في الجسم مما يؤدي إلى صعوبة علاج الالتهابات المعقدة التي تكون تكاليف علاجها أعلى مع المزيد من حالات الاستشفاء والوفيات.

يمكن لهذه البكتيريا المقاومة أن تنتقل من مريض إلى آخر في المستشفى وكذلك في المجتمع مما يجعل خيارات العلاج محدودة وصعبة حتى بالنسبة للعدوى الشائعة مثل التهابات البول أو الإسهال أو التهابات الحلق.

تتطلب الوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات جهودًا شاملة واستراتيجية منسقة من مختلف أصحاب المصلحة.

بالنسبة للأعراض المماثلة داخل الأسرة، لا ينبغي للمرء أبدًا العلاج الذاتي ويجب عليه دائمًا استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

من المهم تشخيص العدوى أو المرض – يجب أن تكون الاختبارات المعملية متاحة وموثوقة وسريعة وفعالة من حيث التكلفة.

يجب إجراء الاختبارات (من الناحية المثالية) قبل تناول الحبوب.

تناول المضاد الحيوي دائمًا كما هو موصوف لك.

تجنب مشاركة المضادات الحيوية.