الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة الاقتراع بمدرسة محمد فريد الابتدائية (صور)

اصطف عدد كبير من الشباب أمام لجان الاقتراع بمدرسة محمد فريد الابتدائية في منطقة عابدين التابعة لوسط البلد في محافظة القاهرة؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم.

وقال فاروق أحمد، أحد الشباب، لـ «الدستور»، إنه جاء للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر القادم.

وأوضح كريم محمد، أحد الشباب، لـ «الدستور»، أنه توافد على المدرسة من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية واستخدام حقه الدستوري.

وأضاف زين محمود، أنه يتوجب على المواطنين المشاركة في الانتخابات الرئاسية دعمًا لمصر.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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