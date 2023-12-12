التحالف الوطني بدمنهور يطلق مسيرات لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

أطلق التحالف الوطني في مدينة دمنهور مسيرات حاشدة للسيدات والرجال والشباب المتطوعين في شوارع محافظة البحيرة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتم توثيق المسيرة في مقطع فيديو، حيث ترتفع الأغاني الوطنية والأعلام المصرية.

ونظم طلاب جامعة دمنهور في محافظة البحيرة مسيرة اليوم الثلاثاء، جابت أرجاء الحرم الجامعي بالأعلام المصرية والأناشيد الوطنية، وذلك في آخر أيام الانتخابات الرئاسية التي تغلق أبواب التصويت فيها في التاسعة مساءً.



