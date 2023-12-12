لليوم الثالث.. إقبال هائل من الناخبين على لجان الوافدين بأسوان

لليوم الثالث تشهد لجان الوافدين بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، بإجمالى 12 لجنة انتخابية، توافدًا وإقبالًا كبيرًا من الناخبين العاملين فى المشروعات القومية والشركات والهيئات والقطاعات السياحية والصناعية والجامعية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

من جانبه، أثنى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالتلاحم والتكاتف الملحوظ من الجميع للتوافد على اللجان الانتخابية، بواقع 254 لجنة فرعية للتصويت داخل صناديق الاقتراع.

وأشاد محافظ أسوان بهذه الروح الوطنية لكل فئات المجتمع من كبار السن وذوى الهمم والمرضى والشباب والمرأة.

تجدر الإشارة إلى أن الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع من العاملين بمشروعات توشكى والمحطات الشمسية ببنبان وفارس، وأيضًا المجمعات الصناعية والمصانع الكبرى، وخاصة سكر كوم أمبو وسكر إدفو والفيروسيلكون وكيما والنصر للتعدين وأسمنت أسوان، علاوة على العاملين بالمصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، فضلًا عن العاملين بالشركات والفنادق والبواخر السياحية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.