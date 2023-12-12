الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مع خروج الموظفين من العمل.. تزايد الإقبال على التصويت بالانتخابات في الدقي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تزايدت أعداد الناخبين أمام لجان مدارس منطقة الدقي في الجيزة، بالتزامن مع خروج الموظفين من أعمالهم، محتشدين فى صفوف أمام اللجان، وسط تنظيم من المعنيين لمنع التكدس أمام اللجان، في اليوم الأخير للتصويت بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وشهدت اللجان الانتخابية بمنطقة بالدقى منذ الصباح الباكر، إقبالا كثيفا من المواطنين، الشباب والسيدات، للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، فى مشهد حضارى يليق بالدولة المصرية.

ويخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024 وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كافة شروط الترشح حيث يتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات وهم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي ورمزه الانتخابي النجمة،  المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ورمزه الانتخابي النخلة والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورمزه الانتخابي السلم.

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