الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متطوعو حياة كريمة فى خدمة المواطنين أمام لجنة قرية دفنو بالفيوم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

واصل متطوعو مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، عملهم التطوعي لمساعدة الناخبين أمام اللجان، وتسهيل مهمة استعلامهم عن لجانهم الانتخابية خاصة لكبار السن، من أمام لجنة قرية دفنو بالفيوم.

ورصدت عدسة جريدة "الدستور" إحدى السيدات المتطوعات وهي تقوم بمساعدة سيدة مُسنة عُمرها 95 سنة، للجلوس على كرسي متحرك حتى تتمكن من الدخول إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها.

وبدأ التصويت فى التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت اللجنة العليا يوم 12 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وقد تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، و323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا

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النساء يتصدرن المشهد الانتخابي في ثالث أيام التصويت (صور)

 وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثالث أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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