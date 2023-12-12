المرشح الرئاسى حازم عمر: مشهد الانتخابات يؤكد أننا على الطريق الصحيح

قال المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو بمثابة تنازل على بياض من قبل الناخبين عن حقهم الدستوري، ويساهم في استغلال ضعاف النفوس الساحة للتضليل وترويج الشائعات.

وتساءل حازم عمر:"هتخدم مين بعدم المشاركة؟ صوتك له قيمة ولازم تروح وتشارك، حتى لا تفوض جماعات الضلال في تقرير مصيرك".

وثمّن "عمر"، خلال الجولة بمدرسة الثانوية بنات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتصويت بانتخابات الرئاسة 2024، بحضور النائب أبوسريع إمام، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، وأعضاء حملة المرشح الرئاسي، مشاركة الشباب بكثافة في الانتخابات.

ولفت إلى أن: مشهد تصدر الشباب المشهد الانتخابي ووقوفهم في طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية مشهد غير مسبوق، ولم نشهده من قبل، وخصوصًا للشباب أقل من 30 سنة، وهو مشهد لم نعتد عليه ونشاهده لأول مرة، مشيرًا إلى أن اللافت للنظر أن مشاركة الشباب بهذه الكثافة تؤكد أننا على الطريق الصحيح على بناء وعي الشباب، الذي أكد بتواجده أمام اللجان الانتخابية أنه بداية المشوار الصحيح نحو الديمقراطية السليمة.

ونوه بأن كل من تقدم للانتخابات الرئاسية يتمتع بكل حقوقه الانتخابية، قائلًا: "إحنا مش داخلين خناقة، والكل يتنافس على العطاء وترسيخ الديمقراطية ودعم الاستقرار وعلى حب بلدنا مصر"، مشيرًا إلى أنه: يحمل كل التقدير والاحترام لكل المرشحين المتنافسين؛ لأن الجميع يسعي لرسم صورة حضارية للانتخابات بعيدًا عن التلاسن، فنحن لسنا في معركة بل في منافسة على إقناع المواطنين لتقديم أفضل ما لدينا.

وأشار إلى أنه يستكمل جولته التي بدأها على مدار يومين سابقين، واستكمالها خلال اليوم بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة، موجهًا كلمة للشباب خلال الجولة: "وجودكم أشاع لدى الطمأنينة بوجود الوعي، ووعيكم يحمي صناديق الاقتراع".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.