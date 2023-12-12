مؤسسة حياة كريمة تشارك فى الانتخابات الرئاسية بطنطا
شارك أعضاء مؤسسة حياة كريمة في طنطا بمحافظة الغربية، في الانتخابات الرئاسية 2024 التي تجرى في يومها الثالث والأخير.
الانتخابات الرئاسية 2024
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت اليوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
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