كنيستا العذراء مريم ومارجرجس ببورسعيد تخصصان لجانًا لمساعدة الناخبين

خصصَّت كنيستا العذراء مريم وماري جرجس بشارع محمد علي بمحافظة بورسعيد، لجانًا لمساعدة الناخبين لمعرفة مقرات لجانبهم الانتخابية في الاستحقاق الرئاسي 2024، وذلك تحت إشراف كهنة الكنيستين وتوجيهات الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها، وشارك في اللجان عددٌ كبير من شباب الكنيستين.

وقال القمص شنودة فتحي، كاهن كنيسة مارجرجس ببورسعيد، إن إقبال المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، خاصة من فئة الشباب، يدل على وعي المصريين وحبهم لوطنهم.

بدوره، أكد كاهن كنيسة العذراء مريم ببورسعيد، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، واجب وطني على الجميع القيام به، مؤكدًا أن مصر تعيش أزهى عصور التقدم والتنمية الشاملة في مختلف المجالات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".