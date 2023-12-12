حزب حماة وطن بكفر الشيخ ينطم مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

نظم حزب حماة وطن بكفر الشيخ، مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة والادلاء باصواتهم الانتخابية.

ورفع المشاركون فى هذه المسيرات الأعلام، وهتفوا بهتافات تحث المواطنين على النزول والمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول امس الاحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.