الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حزب حماة وطن بكفر الشيخ ينطم مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

انتخابات
انتخابات

نظم حزب حماة وطن بكفر الشيخ، مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة والادلاء باصواتهم الانتخابية.

ورفع المشاركون فى هذه المسيرات الأعلام، وهتفوا بهتافات تحث المواطنين على النزول والمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول امس الاحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

وسط حالة من الفرحة.. توافد عدد كبير من المواطنين على لجان الانتخابات بشبين الكوم

توافد كبير على لجنة مدرسة الشهيدة چاسمين زيادة

بدء توافد المواطنين على لجان مدرسة سماح قنديل ببورسعيد

أهالي حلايب وشلاتين يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

المتحدث الرسمى لصندوق مكافحة الإدمان يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

التضامن: نزلاء دور المسنين يشاركون فى العملية الانتخابية

الاستحقاق الرئاسي 2024.. توافد شيوخ وقبائل مطروح على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم

قيادات وزارة التضامن الاجتماعي يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. فيتوريا يرفض تأخر انضمام "صلاح" لمعسكر الفراعنة

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-12-2023 والقنوات الناقلة

5 نصائح سهلة لتنظيف الغلاية الكهربائية في المنزل..محلول الخل

عمال "الإسكندرية للبترول" يتوافدون على صناديق الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

ماجد حبته

الثيران.. والحبر الأحمر!

محمد عبدالعزيز

بهجة الحبر الفسفورى.. وفى هذا فليتنافس المواطنون

صور

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟