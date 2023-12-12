أحمد صبور: الإقبال على الانتخابات الرئاسية تاريخي

أكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، أن الإقبال التاريخي من جانب المصريين على الانتخابات الرئاسية يعكس شعور المصريين بالمسؤولية تجاه وطنهم في ظل ما يتعرضون له من تحديات وظروف إقليمية شديدة الحساسية والتعقيد، مشيراً إلى أن مشهد اصطفاف المصريين خلف دولتهم سيظل علامة مضيئة في تاريخ الشعب المصري وملاحمه النضالية في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار وطنهم وسلامة أراضيه.

وقال "صبور" إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات مشاركة 45% من إجمالي أعداد المقيدين بجداول الناخبين في الانتخابات الرئاسية يؤكد أننا على أعتاب انتخابات تاريخية، بنسبة مشاركة غير مسبوقة، داعياً جموع الشعب المصري لمواصلة الاحتشاد والمشاركة بفاعلية حتى يتمكن كل مصري من المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات الرئاسية تجري في مناخ من النزاهة والشفافية وتحت إشراف قضائي كامل، وهو ما بعث رسالة طمأنة للجميع بأن صوته مؤثر وقادر علي إحداث فارق حقيقي في العملية الانتخابية، التي تأتي بمشاركة وتفاعل حزبي غير مسبوق.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، وبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ4218 صحفيا وإعلاميا لها.